Fruttivendolo abusivo con il reddito di cittadinanza, sanzioni e sequestro della merce a Bagheria

Un fruttivendolo abusivo è stato scoperto a Bagheria dalla guardia di finanza. L'uomo occupava, con diverse cassette contenenti i prodotti ortofrutticoli, la strada e il marciapiede in via Papa Giovanni XXIII.

I finanzieri hanno segnalato il venditore abusivo all’autorità cittadina, hanno sequestrato la merce ed è prevista una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 154,94 euro ad un massimo di 1.549,37 euro.

Tutta la merce sottoposta a confisca amministrativa, essendo idonea al consumo umano, è stata devoluta in beneficienza alla comunità terapeutica “Casa dei Giovani Onlus” nel comune di Bagheria.

Da successivi accertamenti, in collaborazione con l’Inps, è emerso che il venditore ambulante era percettore del reddito di cittadinanza. È stato dunque segnalato all’Ufficio Inps competente per territorio per l’irrogazione della sanzione amministrativa di decadenza del beneficio per non aver effettuato alcuna comunicazione circa la variazione della condizione occupazionale.

