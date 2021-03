Palermo, vendita di alcolici vietata dopo le 18: ordinanza prorogata fino al 5 aprile

Sarà prorogata fino al 5 aprile l’ordinanza sindacale che vieta a Palermo la vendita di alcolici da parte di qualsiasi attività commerciale e distributore automatico dalle ore 18 alle 5 del mattino su tutto il territorio comunale.

Per quanto riguarda invece la sospensione dei mercatini rionali in alcuni quartieri della città, sono in corso contatti con le autorità sanitarie e con il commissario per l’emergenza Covid per la provincia di Palermo, al termine dei quali sarà valutato, di concerto con il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, l’eventuale proroga o modifica del provvedimento, ciò potrebbe avvenire anche entro la giornata di oggi e si provvederà a darne tempestiva comunicazione.

© Riproduzione riservata