Lavori urgenti sulla Palermo-Mazara del Vallo, uscite chiuse a Carini e Balestrate

Dalla prossima settimana aprono diversi cantieri lungo l’autostrada A-29 Palermo-Mazara del Vallo, nel tratto che ricade in provincia di Palermo. Disagi in vista per chi deve transitare dagli svincoli di Carini e Balestrate perchè, come riporta Michele Giuliano in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, verranno chiusi da lunedì 15 e sino a mercoledì 24 marzo. Sono in programma alcuni interventi di manutenzione che ne prevedono la completa chiusura al traffico.

Lo svincolo di Balestrate sarà oggetto di lavori di rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale e rimarrà chiuso sino a mercoledì 24 marzo mentre lo svincolo di Carini, invece, sarà interessato dai lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione del viadotto, e rimarrà chiuso sino a sabato 20 marzo.

L’evoluzione dei lavori potrà essere monitorata attraverso l’app "Vai".

