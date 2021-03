Incidente sulla statale 113 a Campofelice di Roccella, un morto nello scontro tra due auto

Incidente mortale sulla strada statale 113 "Settentrionale Sicula", dove il traffico è temporaneamente rallentato nei pressi di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti due autoveicoli ed una persona è deceduta. Lo rende noto l’Anas. Sul posto sono presenti le squadre della Società e le forze dell’ordine per la gestione del traffico e per consentire il ripristino della normale circolazione.

