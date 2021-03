Dati falsati per intascare il reddito di cittadinanza: 30 persone denunciate a Lercara Friddi

Intascavano il reddito di cittadinanza pur non avendone diritto: scoperti e denunciati 30 "furbetti" a Lercara Friddi, nel Palermitano. Si tratta di trenta persone, di età compresa tra i 20 e gli 80 anni, accusati di aver percepito indebitamente un totale di 235 mila euro.

L'indagine dei carabinieri di Lercara, avviata nel gennaio scorso, ha permesso di appurare come le 22 donne e gli 8 uomini, per lo più incensurati, al fine di eludere i controlli da parte dell’Inps, avevano reso dichiarazioni false o incomplete nella dichiarazione sostitutiva unica, omettendo dati obbligatori e percependo, quindi, indebitamente il reddito di cittadinanza.

Il danno erariale complessivo è quantificato in circa 235 mila euro e sono in corso le procedure per la sospensione del beneficio ed il recupero delle somme indebitamente percepite.

