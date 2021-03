Problemi strutturali, chiusa al traffico la strada statale 113 a Cefalù

La strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, all'altezza di Cefalù, è stata chiusa provvisoriamente, in via precauzionale. Il tratto interessato è tra il km 189,950 e il km 190,200.

Il provvedimento sta scritto in una nota dell'Anas: "Si è reso necessario poiché - nell’ambito dei lavori di costruzione del raddoppio ferroviario Palermo-Messina, tratta Cefalù-Castelbuono – il monitoraggio dell’opera di sostegno a valle della statale ha fatto rilevare alcuni parametri non in linea con le attese e, pertanto, si è ritenuto opportuno dare seguito a verifiche più accurate".

L’itinerario alternativo, in entrambi i sensi di marcia, è costituito dall’autostrada A20 Messina-Palermo, tramite gli svincoli di Cefalù e Castelbuono.

