Ztl a Palermo, 1 accesso irregolare ogni 5: entro giugno 26 nuove telecamere, ecco dove

A Palermo un automobilista su cinque si è fatto trovare impreparato dal ritorno della Ztl. Secondo i dati forniti dal comando della polizia municipale, infatti, nei primi due giorni della riattivazione della zona a traffico limitato (dopo la sospensione iniziata prima di Natale e protratta sino al 2 marzo), ossia martedì e mercoledì scorsi, su 14.176 accessi totali, quasi 3 mila sono stati i transiti non autorizzati.

Come riporta Giuseppe Leone in un articolo sul Giornale di Sicilia, di fatto, è andata anche peggio rispetto ad agosto scorso. Il 3 agosto 2020, infatti, è stato il primo giorno di Ztl post-lockdown e il 3 il 4 agosto si registrava un ingresso irregolare (quindi senza pass) ogni dieci transiti.

In questo momento si parla di accessi «sospetti» perché poi la polizia municipale dovrà verificare i dati delle telecamere prima di tradurli in contravvenzioni per gli automobilisti. Se tutti questi accessi dovessero diventare multe, l’incasso potenziale per il Comune sarebbe di 242 mila euro (81 euro per ogni multa).

Intanto, entro giugno saranno operative le 26 nuove telecamere piazzate nei varchi di ingresso e uscita dalla zona a traffico limitato, che si aggiungeranno alle 5 attuali (via Roma, via Porto Salvo, piazza Verdi, via Gagini e Porta Felice), passando a ben 31 .

Le nuove telecamere - si legge sempre sul Giornale di Sicilia - sono già state montate nei varchi e, probabilmente nel giro di un mese, verranno accese per effettuare un mese di collaudo prima di entrare ufficialmente in funzione entro l’estate.

In particolare, ecco dove: via San Sebastiano, via Alloro, via Cervello, vicolo del Pallone, via Pardi, via Filangeri, corso dei Mille, via Maqueda, via Battisti, via Grasso angolo via Mignosi, via Musco angolo via Grasso, via Lo Giudice, via Saverio, via Cadorna, piazza Baronio Manfredi, via Barbieri, Porta Nuova, via Papireto, via Bonello, piazza del Noviziato, via Maqueda/via Cavour, via Roma (Olivella), via degli Angelini, piazza Santa Teresa, via Cappuccinelle (cortile Mangano), via Cappuccinelle angolo via Papireto.

