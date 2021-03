Palermo, fuochi d'artificio per festeggiare il compleanno: denunciata una coppia a Ballarò

Gli agenti di polizia hanno denunciato una coppia che vive nel mercato storico di Ballarò per avere esploso diversi giochi pirotecnici vietati nel giorno del compleanno della donna.

Gli agenti della squadra mobile e del commissariato Oreto-stazione erano impegnati, in via Trappetazzo, in un controllo antidroga. Stavano procedendo all’arresto di due fratelli, cittadini tunisini, sorpresi a spacciare hashish. Operazione che ha portato al sequestro di 70 grammi di droga. L’attenzione degli agenti è stata attirata dall’esplosione di alcuni fuochi d’artificio dalla vicina via delle Balate.

Qui c'erano marito e moglie che facevano esplodere i fuochi, attraverso una batteria di tubi, di genere vietato. I coniugi hanno ammesso di avere esploso i fuochi per festeggiare il compleanno della donna e hanno espresso stupore nell’apprendere che l’operazione fosse vietata.

