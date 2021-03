Palermo, è morto "Zio Pippo" Taranto: animava le estati a Mondello

E' morto all'età di 81 anni Giuseppe Taranto, conosciuto dai palermitani come lo "Zio Pippo": per decenni animatore delle estati sulla spiaggia di Mondello con giochi per i più piccoli (nei quali coinvolgeva anche gli adulti).

Riconoscibilissimo grazie anche alla sua "divisa" con pantaloni e camicia bianca, lo Zio Pippo, come amava farsi chiamare, col megafono in mano organizzava continuamente iniziative con premi per rendere più divertenti le giornate trascorse nella spiaggia di Mondello. Tra i suoi giochi storici quello che premiava il castello di sabbia più bello o quello della caccia al tesoro in acqua. Ma organizzava anche gare canore e spettacolini.

La sua energia è rimasta intatta per oltre 50 anni: anche quando era avanti in età non ha mai smesso di allietare le domeniche "mondellane" sempre con lo stesso entusiasmo. Celebre la sua frase "Applause" pronunciato alla francese.

Pochi giorni fa aveva pubblicato sulla sua pagina Facebook spezzoni di alcune delle tante trasmissioni televisive che aveva ideato e condotto.

I funerali si svolgeranno sabato al cimitero di Sant'Orsola.

