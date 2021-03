Migranti, il Tar di Palermo sospende fermo nave Sea Watch 4. Orlando: "Buona notizia"

"Il Tar di Palermo ha sospeso i fermi che bloccavano Sea-Watch 4 da sei mesi nel porto" nel capoluogo siciliano. Lo fa sapere la ong tedesca. "Il giudice - aggiunge - ha accolto la nostra richiesta di sospensione del blocco e, in attesa che la Corte di Giustizia Europea si pronunci sul caso, entrambe le nostre navi potranno svolgere la loro attività nel Mediterraneo Centrale".

Il Tar, spiega Sea Watch, "ha chiarito che la sicurezza della navigazione è assicurata dallo Stato di bandiera e dal comandante della nave in caso di situazioni che richiedono un intervento di emergenza, sottolineando come - in ogni caso - il trasporto dei naufraghi a bordo è limitato al tempo strettamente necessario al loro sbarco in un luogo sicuro. Alle nostre navi è stato invece contestato di trasportare a bordo troppe persone, quando sono proprio l'inazione, l'assenza di mezzi e la colpevole omissione dei soccorsi da parte delle autorità italiane ed europee a determinare le circostanze in cui gli assetti umanitari sono lasciati soli a soccorrere numeri elevati di persone, che non possono certo essere abbandonate in mare perché troppe".

La ong ricorda poi che fra il 26 e il 28 febbraio, nella sua prima missione dopo sette mesi di blocco forzato, Sea Watch 3 ha soccorso 363 persone e stabilizzato un'imbarcazione in pericolo con 90 naufraghi a bordo.

"Sono contento che la Sea watch 4 possa lasciare il porto di Palermo per andare in mare e salvare vite - lo dice il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando -. Anche durante la pandemia Covid-19 la strage dei migranti nel Mediterraneo non ha fine e dobbiamo prenderci cura delle vite e dei diritti. Di tutti, sempre e ovunque".

