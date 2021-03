Vaccinazione domiciliare dei disabili gravissimi a Palermo e provincia, il via domani

Prende il via la vaccinazione per i disabili gravissimi a Palermo e provincia. Sono complessivamente 2.509 e ciascuno sarà raggiunto nella propria abitazione dai medici ed infermieri dell’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo. I primi saranno vaccinati domani in provincia.

Gli utenti vengono contattati direttamente dall’Azienda sanitaria provinciale attraverso un sistema di messaggistica (sms) nel quale saranno indicate le modalità per usufruire della vaccinazione domiciliare. Successivamente saranno concordate data ed orario della somministrazione.

Il vaccino utilizzato è il prodotto Moderna, del quale nella giornata di ieri sono state consegnate all’Asp di Palermo ulteriori 3.000 dosi. A regime l’Azienda sanitaria del capoluogo conta di impegnare quotidianamente almeno 10 squadre di vaccinatori completando, così, la prima somministrazione domiciliare entro il mese di marzo.

