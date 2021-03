Torna la Ztl diurna a Palermo, da oggi varchi d'accesso attivi e via alle multe

Da stamattina torna la Ztl a Palermo e vengono riattivati dalle 8 e sino alle 20 i varchi d'accesso in centro storico. Da oggi, ovviamente, scattano anche le multe ma ci sono polemiche e proteste. La Lega ha annunciato che oggi darà vita a un sit-in di protesta a mezzogiorno, all'ingresso di via Roma, lato Piazza Giulio Cesare. Anche la Confcommercio critica la scelta presa in questo momento storico.

Chi ha il pass che scadeva fra il 22 dicembre e il 2 marzo deve aggiungere 70 giorni alla data di scadenza (il periodo della sospensione) per scoprire di quanto tempo si dispone ancora per chiedere il rinnovo. In ogni caso, la Sispi aveva annunciato che invierà un messaggio telefonico con la nuova scadenza a coloro che avevano scelto l'opzione al momento della stipula del contatto. Al momento rimane sospesa, comunque, la Ztl notturna.

