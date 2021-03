Palermo, la discarica eterna davanti alla scuola elementare Pitrè

Un cumulo di rifiuti che aumenta di giorno in giorno nello spiazzo davanti all'ingresso di una scuola elementare, in pieno centro a Palermo. Genitori e bambini del plesso Pitrè dell'Istituto Alberico Gentili, in via Generale Di Maria, zona Notarbartolo, sono costretti ogni giorno a zigzagare tra i rifiuti lasciati lì da mesi, senza che nessuno ripulisca: anzi ogni giorno la discarica abusiva aumenta di volume.

In realtà, prima di Natale la Rap, dopo una segnalazione, aveva effettuato un intervento di pulizia ma puntualmente i rifiuti sono ricomparsi e praticamente dal rientro a scuola i rifiuti sono lì fermi.

A complicare la situazione anche un contenitore di recupero di oli esausti, inspiegabilmente davanti a una scuola, accanto a un cestino getta carta, che evidentemente fa da attrattore per chi abbandona l'immondizia di ogni tipo: maleodoranti residui di cibo, contenitori di plastica, cartoni, bottiglie di vetro.

© Riproduzione riservata