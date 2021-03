Bellolampo, trovata una bomba a mano tra i rifiuti della discarica: scattano le indagini

Rinvenuta nella discarica di Bellolampo una bomba a mano simile ad un ordigno bellico russo degli anni '50. La scoperta è avvenuta nell'impianto di trattamento meccanico e biologico (Tmb) dei rifiuti.

La bomba, forse abbandonata in un cassonetto, rischiava di innescarsi creando gravi danni all'impianto. L'ordigno è stato notato durante il ciclo di lavorazione dei rifiuti. "Purtroppo questo ritrovamento ha bloccato ieri la lavorazione per circa quattro ore - dice il presidente della Rap, società che cura il trattamento rifiuti, Giuseppe Norata - Voglio sperare che sia stato il gesto di qualche cittadino che si sia voluto disfare dell'ordigno gettandolo nel cassonetto. Spero che non si tratti di altro".

Ieri nell'impianto sono arrivati i carabinieri che hanno preso l'ordigno che è stato fatto brillare dagli artificieri. Sul ritrovamento sono in corso indagini. Nell'ottobre del 2018 un'altra bomba a mano era stata trovata tra i rifiuti.

