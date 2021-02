Università di Palermo, oggi e domani vaccino anti-Covid per 2mila fra docenti e personale

Due giorni per vaccinare oltre duemila tra docenti, ricercatori e personale dell’Università di Palermo. La campagna di vaccinazione dell'Ateneo ha preso il via questa mattina e andrà avanti fino a domani.

Una iniziativa destinata prevalentemente al personale docente ma con l'obiettivo di far tornare gli studenti universitari del primo anno al più presto alle lezioni in presenza.

Una campagna massiccia e per realizzarla viene utilizzato l’Edificio 19 di viale delle Scienze dove è stato realizzato un hub vaccinale con dieci postazioni in cui i medici potranno somministrare mille dosi al giorno. Il personale universitario con età inferiore ai 65 che si sottoporranno al vaccino fra oggi e domani dovranno poi ricevere la seconda dose dopo tre mesi, quindi a maggio. Nei prossimi mesi la campagna di Unipa sarà estesa anche alle altre figure del mondo universitario, tra cui gli studenti.

"L'8 marzo - dice il rettore Fabrizio Micari - riapriamo le porte della nostra Università agli studenti del primo anno, si tratta delle matricole che si sono iscritte all’Università senza mai aver visto un’aula universitaria".

"Li riaccogliamo, ma era necessario farlo in sicurezza. Per questa ragione - prosegue - abbiamo voluto queste giornate di vaccinazione massiccia e intensiva di tutti coloro che potevano essere sottoposti, dunque i soggetti al di sotto dei 65 anni per le limitazioni del vaccino e nell’ambito del piano vaccinale. Tra oggi e domani arriveremo a oltre 2000 vaccinati. C'è stata come sempre una bella collaborazione con il Policlinico. Abbiamo messo a disposizione la nostra struttura e il personale amministrativo che sta dando una mano - conclude il rettore, tra i primi a essersi vaccinati - Dimostra che quando c'è volontà di sinergia le cose si possono fare bene".

