Violano norme anti-Covid: 56 sanzioni a Palermo

Sono 56 le persone sanzionate a Palermo per aver violato le norme anti-Covid nella giornata di ieri. Su 2.610 cittadini controllati dalle forze dell'ordine, alcuni non rispettavano le disposizioni ministeriali e così sono scattate le multe.

Sono i dati, trasmessi dalla prefettura del capoluogo siciliano, in merito ai controlli in città legati alle restrizioni per evitare la diffusione del Coronavirus. I cittadini sanzionati non rispettavano il distanziamento o andavano in giro senza la mascherina: comportamenti contrari alle normative imposte dal decreto del Governo.

Controllati anche 428 esercizi commerciali e sono risultati tutti in regola.

