Vaccino, i docenti dell'accademia Belle Arti e conservatorio di Palermo: esclusi dalla prenotazione

Nessuna possibilitá di accesso al portale regionale per le vaccinazioni anti Covid per docenti e personale

dell’accademia di Belle Arti e del conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo.

Lo denunciano i direttori delle rispettive istituzioni, Umberto De Paola e Daniele Ficola.

“Le accademie di Belle Arti e i conservatori sono istituzioni di grado universitario, settore Afam, Alta formazione artistica e musicale – dice il direttore De Paola -. Nel portale regionale per la vaccinazione anti Covid, adesso attivo anche per le scuole, e già attivo da qualche giorno per il personale universitario, non vi è la possibilità di inserire i docenti e il personale della nostra istituzione come già avvenuto per l’Università. Chiediamo, come sta già avvenendo in altre regioni italiane, come ad esempio Lazio e Piemonte, di far attivare anche per i nostri docenti e il nostro personale l’opportuna finestra di prenotazione”.

Per segnalare questa criticitá, il direttore De Paola ha inviato una comunicazione all’Assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, al direttore generale dell’Asp, Daniela Faraoni e per conoscenza anche al Prefetto, Giuseppe Forlani.

“Il Ministero ha inviato agli enti territoriali gli elenchi che noi abbiamo validato sul portale del Ministero” – aggiunge il direttore del Conservatorio Daniele Ficola.

