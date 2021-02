Palermo, Biagio Conte: "Digiuno e prego perché la pandemia di Coronavirus finisca"

Il missionario laico Biagio Conte ha iniziato un periodo di preghiera e digiuno a Palermo perché possa finire la pandemia. Questa mattina il frate palermitano si sta dirigendo in cattedrale per pregare e chiedere l'intercessione a Santa Rosalia e il beato Don Pino Puglisi.

Poi cercherà un luogo per proseguire la preghiera e il digiuno contro il virus, per i poveri e i senza tetto, per i diritti dei migranti. E ancora per la crisi e i disoccupati e perché si rispetti l’ambiente in cui viviamo e la natura. «Prego e digiunerò - ha detto Biagio Conte - per una più giusta società e una più corretta politica che tuteli e rispetti i veri diritti umani e affinché ci impegniamo a costruire un mondo più stabile e più sicuro per i giovani».

