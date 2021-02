Covid, positivo sulla Msc Grandiosa sbarca a Palermo con la moglie per la quarantena

Un caso di positività al covid è stato scoperto ieri sera a bordo di Msc Grandiosa, partita da Genova domenica scorsa. Il passeggero è stato isolato, come la moglie, risultata negativa. Sono stati subito tracciati i contatti stretti della coppia che sono stati a loro volta isolati e testati: sono negativi e restano a bordo in isolamento.

In casi come questi, il protocollo prevede che - in accordo con le Autorità competenti - eventuali casi sospetti siano traferiti in una struttura di terra per ricevere assistenza. Così la nave sì è diretta al porto di Palermo per effettuare un breve scalo tecnico per trasferire l'ospite e la moglie in una delle strutture che la Compagnia ha riservato. I passeggeri sono sbarcati questa mattina.

La nave proseguirà regolarmente per il suo itinerario. Msc Crociere è stata la prima compagnia a ripartire dopo la sospensione nelle festività natalizie, proprio con Msc Grandiosa, il 24 gennaio da Genova. La nave effettua crociere di una settimana nel Mediterraneo con tappe a Civitavecchia, Napoli, Palermo e Malta. Quella in corso è la quarta crociera dell'anno.

La ripartenza è stata possibile grazie a uno specifico protocollo sanitario che prevede il tampone prima dell'imbarco, visite a terra solo organizzate e in aree protette solo in zone gialle e arancioni. Inoltre è previsto un secondo tampone a bordo per gli ospiti a metà crociera e tamponi settimanali per tutto l'equipaggio.

© Riproduzione riservata