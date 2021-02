Vaccini: al via le prenotazioni per 150 insegnanti al giorno a Palermo, in arrivo l'hub alla fiera

Nel weekend si comincerà a vaccinare anche alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. "Speriamo di cominciare già tra venerdì e sabato", dice Renato Costa, commissario emergenza Covid nel capoluogo. Infatti, nel padiglione 20 della Fiera sorgerà il primo 'hub' vaccinale della provincia con postazioni modulari, si comincerà con 125 punti che possono essere aumentati a seconda delle esigenze.

"Gli operai sono al lavoro, il nostro obiettivo - aggiunge Costa - è fare da un minimo di 5 mila ad un massimo di 10 mila vaccini al giorno, possiamo fare tutti i tipi di vaccino ma dipende molto dalla disponibilità di dosi che avremo".

E nel sito dell'Asp di Palermo è in arrivo il link per la prenotazione di 150 insegnanti al giorno a Villa delle Ginestre. "Se nel frattempo, dovessimo terminare l'allestimento di questo padiglione - spiega Costa -, speriamo già tra venerdì e sabato di andare avanti anche qua con le vaccinazioni. Qualche difficoltà stanno incontrando gli anziani per le prenotazioni che spesso assegnano come sede vaccinale un luogo lontano dalla propria residenza".

Ma c'è un'altra novità in vista: "La Regione sta provvedendo a stipulare accordi con i medici di medicina generale - dice Costa - speriamo di chiudere l'accordo già la prossima settimana così gli anziani potranno essere vaccinati, in parte a domicilio, in parte negli ambulatori e in parte nei distretti".

