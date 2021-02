Lavori alla rete idrica a Palermo, giovedì meno acqua dai rubinetti da corso Calatafimi a viale Strasburgo

Giovedì disagi nella erogazione idrica in molti quartieri di Palermo. Per gran parte della giornata, infatti, dalle 8 alle 22, verrà ridotta la pressione sulla tubazione di alimentazione del serbatoio Altarello per via di alcuni lavori di manutenzione che dovranno essere effettuati.

Meno acqua dai rubinetti, come informa una nota dell'amal, nei quartieri Calatafimi, sotto viale Regione Siciliana, Zisa, Perpignano, Pitrè-Altarello, Noce, Uditore, Lazio e Strasburgo.

La regolare erogazione idrica verrà ripristinata alla fine dei lavori ma saranno necessarie 24 ore per garantire la normalizzazione della distribuzione dell'acqua in città.

"Le variazioni di pressione all’interno delle tubazioni - avverte l'Ama - potranno determinare una variazione della torbidità delle acque in distribuzione che, comunque, tenderà a rientrare rapidamente nella norma".

Per qualsiasi informazione contattare i seguenti numeri: 091279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800915333 (esclusivamente da telefono fisso).

