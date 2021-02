Coronavirus, contagi in calo a Palermo e provincia ma a Termini Imerese continuano a crescere

A Palermo e in provincia sono in calo i casi di Coronavirus, nella giornata di ieri soltanto 150, ma c'è un paese che fa eccezione: è Termini Imerese dove, come riporta Fabio Geraci in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, il sindaco Maria Terranova è stata costretta a varare alcune misure restrittive per frenare l’aumento dei contagi. Ci sono 142 positivi e 51 in attesa della conferma del tampone: inoltre dieci persone sono ricoverate e il numero dei deceduti ha raggiunto quota 24.

Nella sua ordinanza, il sindaco di Termini Imerese ha vietato lo stazionamento tra venerdì e domenica in piazza Duomo e lungo il Belvedere. I provvedimenti saranno in vigore da domani fino al 28 febbraio.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE