Mamma e neonato morti dopo il parto a Palermo, le ultime ore prima della tragedia: i familiari chiedono giustizia

Perchè Candida Giammona, 39 anni, e il figlioletto Leon appena venuto alla luce sono morti? Si poteva fare qualcosa? Domande a cui proverà a dare risposte la Procura di Palermo, che indaga sul caso. Sequestrata la cartella clinica, come scrive Leopoldo Gargano sul Giornale di Sicilia in edicola, questa mattina potrebbe essere disposta l’autopsia, con la contestuale emissione degli avvisi di garanzia.

Una tragedia infinita e piombata senza alcun preavviso, anche perchè la donna non soffriva di alcun disturbo. Candida Giammona è morta forse dopo la rottura dell’utero durante il parto alla clinica Candela. Leon, è deceduto poco dopo la nascita.

Un dramma per i familiari. Maria Alario, madre di Candida, ha tentato di uccidersi provando a gettarsi dalla finestra per il terribile dolore, solo per un soffio suo figlio è riuscito ad afferrarla. Ora la famiglia chiede a gran voce giustizia, convinta che il personale della clinica (ancora da individuare con precisione chi si sia occupato del tragico parto) abbia gravi responsabilità, ma dalla casa di cura assicurano di avere fatto tutto il possibile e di avere fornito la massima assistenza alla signora.

Candida Giammona era laureata in Scienze della formazione ed era sposata con Dani Batt, originario del Marocco. Gestivano insieme un’officina di moto nei pressi di corso Calatafimi, 4 anni fa si erano sposati ed erano andati a vivere e Carini.

Venerdì mattina, poco dopo le 8,30, la donna viene ricoverata alla clinica Candela dove due anni fa aveva dato alla luce la prima bimba, senza alcun problema.

In sala parto i medici si accorgono che c’è una gravissima complicanza. Secondo la versione della clinica, Candida Giammona subisce la rottura dell’utero e, nonostante il taglio cesareo d’urgenza, le condizioni sue e del bimbo divengono disperate. I familiari sostengono di non avere mai saputo nulla di preciso fino alle 3 quando arriva un’ambulanza e Candida è distesa su una barella. Candida Giammona viene trasportata al Buccheri La Ferla ma per lei c'è poco da fare e nel pomeriggio di sabato il suo cuore cessa di battere. Per il piccolo inutile il trasporto d’urgenza al Civico subito dopo il parto.

