Coronavirus, positivi in calo a Palermo e provincia: a Bolognetta il numero più alto in rapporto agli abitanti

Poco meno di 18 positivi per mille abitanti nel comune di Palermo e poco più di 12 nella città metropolitana, che registra una riduzione nei primi tre giorni di questa settimana. E’ quanto emerge dall’ultima elaborazione dell’Ufficio Statistica del Comune di Palermo sul Covid-19 nella provincia, aggiornata al 27 gennaio. Nello studio, che si basa sui dati dell’Asp, non rientrano i numeri relativi al Comune di Ustica, mentre i dati di Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela sono disponibili dal 5 novembre.

In particolare, nella colonna degli "attuali positivi", il 27 gennaio nella città di Palermo sono stati registrati 11.554 casi, 213 in meno rispetto al giorno precedente quando erano 11.767. Nel comune capoluogo, quindi, ci sono 17,56 positivi per mille abitanti. Un dato che segna un calo rispetto alla settimana precedente (erano 18,05 venerdì 22 gennaio) ma che resta sopra la media provinciale.

La città metropolitana, infatti, il 27 gennaio registra 12,28 positivi per mille abitanti, con 15.268 "attuali positivi" (il giorno precedente erano 15.498). Anche nel territorio provinciale si registra una leggera riduzione del numero di positivi ogni mille abitanti, dal momento che soltanto tre giorni prima, il 25 gennaio, si attestava a 12,57 nella città metropolitana.

Sempre in rapporto alla popolazione, oltre a Palermo i comuni più colpiti sono Bolognetta (32,14 positivi per mille abitanti al 27 gennaio), Belmonte Mezzagno (27,82), Castronovo di Sicilia (25,82), Santa Flavia (19,59), Roccamena (17,49) e Cerda (17,13). Dopo il comune capoluogo, inoltre, alla stessa data alcuni centri palermitani registrano più di cento "attuali positivi": Bagheria (534), Belmonte Mezzagno (310), Bolognetta (133), Carini (305), Ficarazzi (119), Misilmeri (212), Monreale (200), Partinico (147), Santa Flavia (219) e Villabate (138). (ITALPRESS)

