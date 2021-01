Non si ferma all'alt dei carabinieri, bloccato dopo un inseguimento: droga e coltello in auto

Un trentanovenne originario di Erice ma residente a Contessa Entellina, martedì notte, aveva tentato di sottrarsi ad un controllo dei carabinieri della Compagnia di Corleone, fuggendo ma è stato fermato ed arrestato. M.L., nato ad Erice ma residente a Contessa Entellina, già noto alle forze dell’ordine, non si era fermato all’alt intimatogli mentre, alla guida della propria autovettura, percorreva la SP26.

I militari, hanno raggiunto e bloccato l’autovettura all’altezza di Partanna, in provincia di Trapani e hanno effettuato una perquisizione. Dentro la vettura è stato trovato un coltello a serramanico e 3 grammi di cocaina.

L’arresto in flagranza del trentanovenne è stato convalidato oggi dal gip di Termini Imerese, che ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza: i reati contestati sono resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi od oggetti atti a offendere e guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.

L’autovettura e il coltello sono stati sequestrati, così come la sostanza stupefacente che verrà sottoposta alle rituali analisi da parte del competente Laboratorio del Comando Provinciale di Palermo.

