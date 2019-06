Roghi in Sicilia, nella notte interventi a Contessa Entellina e Cefalù

Si alzano le temperature e torna l'allarme incendi in Sicilia. Un vasto rogo è divampato in via San Nicolò a Contessa Entellina intorno alle 20,30. Due squadre di vigili del fuoco sono partite da Palermo alle 20,45 e le operazioni di spegnimento sono durate cinque ore.

È stato necessario chiedere il supporto dei vigili al comando provinciale di Agrigento. La squadra è arrivata dal distaccamento di Santa Margherita Belice.

Intorno alle 4 un altro piccolo incendio è stato appiccato a dei rifiuti in contrada Cipponi a Cefalù e ha coinvolto le sterpaglie attorno. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco le fiamme sono state spente in mezzora e i danni sono stati limitati.

