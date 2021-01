Contagi Covid, Palermo ancora la più colpita in Sicilia: nel capoluogo il 43% dei casi

Continua ad essere Palermo la provincia siciliana più colpita in questa fase dell'epidemia di Coronavirus. Anche oggi Palermo ha i numeri più alti dell'intera isola e da sola registra più contagi di tutte le altre province messe insieme, Catania esclusa.

Nel capoluogo e negli altri comuni, infatti, oggi si registrano 386 casi di coronavirus, mentre sommando i dati di Messina (166), Trapani (11), Siracusa (26), Ragusa (11), Caltanissetta (74), Agrigento (1) e Enna (2) si contano in tutto 291 casi. In definitiva, su 885 positivi registrati oggi in Sicilia il 43% si trova sul territorio palermitano.

Un dato sicuramente influenzato dall'alto numero di abitanti della provincia - circa 1,2 milioni di cittadini - ma che resta da tenere d'occhio. La buona notizia è che nonostante tutto, l'incidenza dei casi per 100 mila abitanti nell'ultima settimana continua a calare e oggi si assesta a 216.

