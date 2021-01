Mafia e imprese funebri, restano in carcere i due imprenditori di Bolognetta

Il Gip di Termini Imerese non ha convalidato il fermo ma ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Mario Pecoraro e Carlo Salvatore Sclafani, i due imprenditori di Bolognetta fermati dai carabinieri giovedì per mafia.

Poiché il provvedimento era stato eseguito su ordine della Direzione distrettuale antimafia, gli atti sono stati trasmessi a Palermo, dove l’ufficio Gip, ritenuto competente dal punto di vista territoriale e funzionale, avrà un mese di tempo per valutare se riemettere l’ordine di custodia.

Sclafani e Pecoraro, sottoposti a interrogatorio dal giudice termitano, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere: sono indagati con le ipotesi di associazione mafiosa, estorsione, illecita concorrenza, falso e autoriciclaggio.

Mafia, chi sono i due imprenditori fermati a Bolognetta: monopolio tra le imprese funebri Carlo Salvatore Sclafani Mario Pecoraro

Il pool coordinato dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca sostiene che avrebbero fatto parte del clan del loro paese, appartenente al mandamento di Misilmeri-Belmonte Mezzagno e avrebbero ottenuto vantaggi, nelle attività imprenditoriali, dalla loro vicinanza alle due cosche.

