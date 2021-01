Lavori abusivi, sequestrato un cantiere nel centro storico a Palermo

Sequetrata un'area di un cantiere a Palermo. A porre i sigilli è stato il Nucleo Tutela Patrimonio Artistico su disposizione del tribunale. All'interno dell'area che si trova tra le vie Madonna della Volta, Vicolo Madonna della Volta, piazzetta Brunaccini e via Casa Professa erano in corso senza le necessarie autorizzazioni dei lavori di demolizione di una porzione di muratura di grandi dimensioni parte dei ruderi della chiesa di Santa Maria della Misericordia.

Inoltre l'area era sprovvista della adeguata cartellonistica, delle necessarie misure di sicurezza e della recinzione esterna a protezione dell'incolumità pubblica in fase di demolizione. Per il proprietario G.C. e per il direttore dei lavori S. F. è scattato il deferimento all'Autorità competente ed è quindi scattato il sequestro preventivo.

Il sindaco Leoluca Orlando sottolina che questi lavori abusivi rappresentano "una ferita nel centro storico, nel quale stiamo programmando interventi di riqualificazione e manutenzione e dove non si può tollerare che avvengano lavori abusivi che per di più mettono a rischio le persone", mentre il vice sindaco Fabio Giambrone, anche a proposito del fatto che il sequestro è partito per alcune segnlazioni giunte da privati, sostiene che "è importante che i cittadini segnalino sempre anomalie e comportamenti alla Polizia municipale che conferma di essere presente e pronta ad intervenire sanzionando le irregolarità"

