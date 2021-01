A Palermo boom di contagi da Coronavirus tra ospedali e Rsa: in una settimana quasi 3 mila casi

È boom di nuovi positivi, a Palermo non si fermano i focolai che sembrano prendere di mira soprattutto le corsie degli ospedali e le residenze per anziani e si registra il secondo decesso per Covid a Castronovo di Sicilia dove i casi si sono moltiplicati fino a raggiungere i 109 attuali dopo l’affollata messa celebrata alla vigilia di Natale.

Ormai - scrive Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola - è allarme rosso in città e in provincia: ieri le persone colpite dal virus sono state 510 ma i numeri non accennano a diminuire da domenica scorsa. In una settimana i positivi sono stati 2916 facendo così schizzare verso l’alto la curva dell’epidemia e diventando uno dei fattori decisivi per la decisione di istituire la zona rossa in Sicilia.

Al Policlinico sospesi i nuovi ricoveri in Cardiologia a causa del focolaio scoppiato nei giorni scorsi che avrebbe interessato 37 tra sanitari e pazienti. Secondo una prima indagine la diffusione del virus sarebbe partita da sei degenti che inizialmente erano risultati negativi ai tamponi.

