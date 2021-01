Il Coronavirus uccide Nino Buscemi, titolare di un noto panificio a Palermo

Lutto tra i panificatori a Palermo per la morte a causa del Coronavirus di Nino Buscemi, titolare di uno storico panificio di piazza Europa.

"Oggi i panificatori siciliani perdono un vero e proprio leader - affermano in una nota Assopanificatori Confesercenti, Cna alimentari, Assipan Confcommercio Palermo, Confartigianato Imprese, Casa artigiani Palermo - . Purtroppo il Covid ha portato via Nino Buscemi, grande lavoratore e titolare di una storica attività in piazza Europa a Palermo: da tanti anni era il punto di riferimento della categoria e lo ricordiamo per le varie battaglie battaglie sindacali che lo hanno visto protagonista".

La sua ultima battaglia, come ricordano nella nota "quella per ottenere l'apertura domenicale dei panifici. Il mondo associazionistico, in cui Buscemi si è sempre mosso con tenacia per far valere i diritti della propria categoria, vuole ricordarlo con affetto, manifestando ai familiari colpiti dall'improvvisa perdita un sentimento di profondo cordoglio".

