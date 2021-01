Raid nella scuola Verga a Palermo: furto nella palestra in ristrutturazione

Raid nel plesso Verga, nel quartiere Albergheria di Palermo, dove sono in atto i lavori di ristrutturazione della palestra esterna alla scuola, destinata ad essere presto aperta al quartiere.

Ignoti sono entrati scavalcando le ringhiere e, dopo aver rotto una finestra dello spogliatoio, hanno smontato e portato via delle porte di alluminio appena installate e diverse attrezzature della ditta che sta eseguendo i lavori.

La palestra, destinata a diventare campo di basket e luogo dedicato alla pratica sportiva aperta in un quartiere che non presenta strutture o spazi adibiti allo sport, è uno dei fiori all’occhiello del progetto contro la povertà educativa “C.A.S.A a Ballarò” finanziato dall’impresa sociale “Con i Bambini”, che vede l’associazione "Per Esempio" e molte altre associazioni del quartiere impegnate in tantissime attività educative e laboratoriali in favore dei bambini e delle famiglie che lo abitano.

"Il furto porta certamente con sé un danno economico - si legge in una nota dell'associazione Per Esempio -, ma rappresenta anche un pessimo segnale verso chi ha scelto di sostenere e finanziare iniziative a beneficio della nostra città, così come verso chi si mette in gioco per creare opportunità per i bambini e i giovani del quartiere. Il danno subito non scoraggerà né noi, né la scuola, né gli altri soggetti da sempre impegnati sul territorio, al contrario determinerà un aumento dell’attenzione e delle precauzioni adottate contro chi nella giornata di domenica per poche decine o centinaia di euro ha scelto di provare a sottrarre un opportunità ai propri stessi figli".

E aggiungono: "Grazie alla grande disponibilità della Ditta Castagna che, sotto la direzione dell’Architetto Agnello, sta eseguendo i lavori e che gratuitamente si è già occupata di potenziare il sistema di protezione di quanto fin qui realizzato, consegneremo ugualmente in tempo la palestra alla scuola, al quartiere ed alla città, offrendo un bellissimo spazio di gioco e di sport alle tantissime persone che in questo quartiere non vedono l’ora di poterlo utilizzare".

