Palermo, al Cervello chiude Ginecologia: serve posto per i pazienti Covid

Dal 18 gennaio stop ai ricoveri nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Cervello a Palermo: i posti letto dovranno infatti essere riservati ai pazienti ricoverati per Covid-19.

"L’azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” - spiega il comunicato - in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria e della inderogabile richiesta di realizzare posti letto per pazienti affetti da malattia SARS CoV2, come da indicazioni assessoriali, dispone l’immediata sospensione dei ricoveri presso l’UOC (Unità Operativa Complessa) di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Cervello”, al fine di poter consentire - con decorrenza dal 18 gennaio - la trasformazione dei posti letto per accogliere pazienti affetti da Coronavirus".

I degenti al momento ricoverati nel reparto di Ginecologia, qualora non possano essere dimessi prima del 18 gennaio, saranno trasferiti presso altre strutture dell’area metropolitana. Sempre dalla stessa data verrà chiuso il pronto soccorso Ostetrico Ginecologico le cui attività, comprese quelle di ricovero, saranno sostituite dal Policlinico di Palermo.

