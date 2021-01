Incendio in casa a Monreale, muore 91enne: probabile un corto circuito della stufa

Una donna di 91 anni, G.B, disabile, è morta questa mattina all'interno della propria abitazione in via Baronio Manfredi a Monreale a causa di un incendio. La 91enne non si sarebbe accorta delle fiamme che, probabilmente, si sarebbero sviluppate da una stufa forse andata in corto circuito. In pochi minuti la stanza è stata avvolta dal rogo che non le ha dato scampo.

Inutili i tentativi del figlio, che abita in un appartamento al piano superiore, che ha tentato di salvare la donna. Sul posto i vigili del fuoco di Palermo e il 118. Sul posto anche i carabinieri e il medico legale.

Adesso dovrà essere accertato cosa abbia realmente provocato l'incendio all'interno dell'abitazione.

