Allarme Covid negli asili a Palermo: in 2 giorni chiuse 5 strutture per dipendenti positivi

È allarme Covid anche negli asili e scuole dell'infanzia a Palermo. Negli ultimi 2 giorni sono 5 le strutture chiuse in città a causa della positività del personale. L'impennata di contagi è avvenuta da quando ha preso il via lo screening presso la Fiera del Mediterraneo, dedicato al personale dei servizi educativi che era stato sollecitato, nei giorni scorsi, dal sindaco Leoluca Orlando.

Ieri, grazie ai test, era stata accertata la positività al Covid-19 di un dipendente dell'asilo nido "Papavero" e da oggi le attività erano state sospese e avviate, nella struttura di via Acireale, le operazioni di sanificazione.

Oggi altre segnalazioni di dipendenti contagiati e ben 4 asili chiusi. Stamattina il Comune ha reso noto che "a seguito della rilevazione di un caso di Covid 19 tra il personale del nido Allodola di via dell'Allodola n. 36 e di un altro tra chi lavora nella scuola dell'Infanzia comunale Oberdan di via Paratore, emersi nel corso dello screening dedicato al personale dei Servizi Educativi che si sta svolgendo alla Fiera del Mediterraneo, si è disposta la chiusura delle attività, avvisando tempestivamente dell'interruzione del servizio le famiglie delle bambine e bambini presenti oggi nelle due strutture".

All'interno sia dell'asilo nido, sia della scuola dell'infanzia, è stata avviata la procedura per la sanificazione dei locali e si è provveduto a dare la comunicazione dei nominativi dei contatti al Dipartimento prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale, come previsto dai Protocolli anti-Covid.

Nel pomeriggio, altri due asili nido chiusi a Palermo. Si tratta del "Faro" di Via Paratore, 28 e "Pantera Rosa" di Via Cortegiani, 43. La chiusura è scattata per due accertati casi di Covid-19 tra il personale. Nelle due strutture sono state avviate, come da protocollo, le operazioni di sanificazione.

Cresce dunque la preoccupazione a Palermo anche tra chi i genitori dei bimbi che frequentano asili e scuole dell'infanzia. E queste positività giungono proprio nelle ore in cui aumentano i contagi in Sicilia e soprattutto nel capoluogo. Da lunedì dovrebbero riprende in presenza scuole elementari e medie ma a questo punto, visto l'andamento epidemiologico, è a rischio la riapertura e primi dubbi cominciano ad aversi anche sull'opportunità di lasciare aperti anche nidi e scuole dell'infanzia.

