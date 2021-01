Boom di contagi da Coronavirus, a Palermo quasi metà dei ricoveri totali dell’intera Sicilia

Il 40 per cento dei 1265 pazienti siciliani ricoverati con i sintomi del Covid-19 occupano un posto letto negli ospedali palermitani. E in città - scrive Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola - praticamente non c’è più un posto libero in corsia per l’impennata dei casi riscontrati nell’ultima settimana: solo ieri sono stati 451 confermando il trend che si mantiene stabilmente sopra quota 400.

Secondo i dati dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari regionali, a fronte di 4167 posti letto disponibili in Sicilia in area non critica ben 1265 sono quelli attualmente assegnati ai malati con il Coronavirus.

Insomma gli ospedali sono sotto pressione: quasi al completo i 145 posti del Civico, i 96 di Partinico e si stanno esaurendo anche i 250 del Covid Hospital del Cervello. Ne restano due dei 60 del Policlinico, uno su 48 in area medica e un altro in pneumologia su 14, e qualcuno dei 48 di Termini Imerese anche se ieri si è registrato un picco di presenze che ha creato qualche problema tanto che in alcuni momenti le persone sono state dirottate in altre strutture sanitarie della provincia. Ieri pomeriggio all’ospedale di Petralia Sottana sono stati portati sei positivi provenienti da Villa Sofia perché è scoppiato un nuovo focolaio nel reparto di Neurologia.

