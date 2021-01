Lungomare di Barcarello a Palermo, la passeggiata in legno verrà smantellata

La giunta di Leoluca Orlando ha assicurato che la passeggiata lignea a Barcarello, a Palermo, sarà smantellata a breve, prima dell’estate, per consentire il rifacimento del percorso sul lungomare di Sferracavallo, oggi devastato dall’incuria. Lo afferma il Comitato «Il Mare di Sferracavallo», al termine di un incontro on line avuto con la terza commissione consiliare del comune di Palermo e che aveva per oggetto la bocciatura, da parte della Regione Siciliana, del progetto che prevedeva la riqualificazione dello stesso lungomare Barcarello.

L’8 gennaio scorso la giunta comunale aveva fatto sapere che «è stato individuato un percorso condiviso con la Regione che permetterà, attraverso una rimodulazione di alcuni elementi del progetto, di rendere possibile l’accesso ad una specifiche tranche di finanziamento».

In realtà, ha sottolineato il Comitato durante la riunione, «è emerso che nei riguardi del progetto in questione non si è mai mostrata la giusta attenzione, malgrado le perplessità che nel corso degli anni i rappresentanti di comitati e associazioni del territorio hanno espresso ai tecnici e alla giunta comunale. Dubbi che oggi sono stati fugati dal responso in cui si evince una palese incoerenza con la finalità del finanziamento, perchè il progetto appariva impattante dal punto di vista ambientale».

La rimodulazione annunciata «non può correggere i gravi errori commessi in fase di progettazione», ed è per questo che il Comitato ha chiesto «che in futuro sia garantita la partecipazione dei propri rappresentanti» ai futuri tavoli. L’impegno per lo smantellamento della passeggiata, seguito dal rifacimento dei vecchi sentieri in terra battuta utilizzando le maestranze comunali, Coime e Reset, è arrivato dall’assessore al Mare e alle Coste, Maria Prestigiaco, che si era pronunciata in tal senso già il 30 settembre scorso. I cittadini di Sferracavallo si augurano adesso che dalle parole si passi ai fatti.

