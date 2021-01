Palermo, inaugurato il nuovo reparto di Terapia intensiva al Policlinico

Inaugurato il nuovo reparto di Terapia intensiva del Policlinico Giaccone di Palermo, alla presenza dell’assessore della Salute, Ruggero Razza, del rettore dell’Università, Fabrizio Micari, e del commissario straordinario, Alessandro Caltagirone.

Sette posti letto su 700 metri quadri, 5 in open space e 2 a degenza singola con isolamento aereo e da contatto per le più gravi sindromi infettive. Tecnologicamente all’avanguardia sia per i ventilatori automatici di ultima generazione in grado di gestire le insufficienze respiratorie gravi come l’Ards causato dagli agenti infettivi come il Covid-19 sia per i sistemi di monitoraggio invasivo e non invasivo.

«Il primo passo di una attività di implementazione strutturale e tecnologica del Policlinico Giaccone - ha detto Caltagirone - che ho potuto portare avanti avendone avuto mandato dall’assessore della salute, di concerto con il rettore e che già da adesso e per i prossimi mesi permetterà a questa Azienda di fare un salto di qualità, valorizzando le alte professionalità che possiede e fornendo una elevata qualità assistenziale e formativa-educativa al territorio della Regione».

«Oggi sono particolarmente soddisfatto perchè vedo finalmente realizzarsi, anche al Policlinico, la forte accelerazione che la mia Amministrazione ha impresso su tutte le altre parti dell’Ateneo - ha commentato Micari - in questi anni al Policlinico non eravamo ancora riusciti a cambiare marcia, a creare quella dinamica di crescita che abbiamo invece realizzato sulla numerosità studentesca, sull'offerta formativa, e sulla presenza attiva nel territorio. Oggi invece l’obiettivo è stato raggiunto».

Per Razza questi posti letto «supporteranno il nostro sistema sanitario che ad oggi regge e sono la conferma che con l’impegno si possono risolvere contenziosi che hanno portato alcune strutture sanitarie regionali in situazione di stallo e aprire strutture d’eccellenza che sono e resteranno al servizio dei cittadini».

«La Scuola di Anestesia e Rianimazione del Policlinico Giaccone ha una elevata professionalità ed è ai primi posti in Italia per produzione scientifica - ha affermato Antonello Giarratano, Direttore del dipartimento di Emergenza e Urgenza - i 76 specializzandi che a breve prenderanno servizio avranno la possibilità di formarsi e crescere in un contesto di alta specializzazione e qualificazione inserito nel più ampio progetto che a regime, porterà la struttura dell’Emergenza.urgenza del Policlinico Giaccone di Palermo ad avere 31 posti letto di area intensiva, 18 di Osservazione Breve Intensiva e 5 Sale operatorie su unico piano e unico complesso».

