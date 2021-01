Partorisce al Covid hospital di Partinico, mamma e bimbo trasferiti a Palermo

Una giovane donna in gravidanza si presenta al Covid hospital di Partinico con le doglie e pronta a partorire. Si attiva immediatamente l’equipe medica con il suo piano di emergenza e, come riporta Michele Giuliano in un articolo sul Giorrnale di Sicilia in edicola, decide, nonostante la struttura sia interamente dedicata ai soli casi di pazienti affetti da coronavirus, di far comunque nascere il neonato.

Nonostante le restrizioni, i medici dell'ospedale partinicese, nel quale sono stati predisposti piani di emergenza per alcuni reparti come ad esempio ostetricia e ginecologia con la reperibilità di un’equipe di ginecologi e pediatri, sono riusciti a far nascere un bimbo di oltre 3 chili. Dopo il parto, la mamma e il piccolo sono stati trasferiti all’ospedale no Covid Ingrassia di Palermo.

