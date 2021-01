Incendi a Cefalù e Caccamo, il forte vento alimenta le fiamme

Due incendi sono divampati in provincia di Palermo alimentati dal forte vento che ha sferzato soprattutto la zona di Cefalù, dove si è verificato un rogo in contrada Galesina, non distante dal Santuario di Gibilmanna. Quattro squadre dei vigili del fuoco sono impegnate a

circoscrivere le fiamme.

Un secondo incendio è divampato nel territorio di Caccamo, in contrada Cangemi. Anche qui sono impegnate due squadre dei pompieri a salvaguardia delle abitazioni. Il forte vento ha creato disagi anche alla circolazione sull'autostrada Palermo-Messina.

