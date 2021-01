Palermo, prorogato lo stop alla Ztl: telecamere spente per tutta la settimana

Resta sospesa la Ztl a Palermo. Uno stop che andrà avanti almeno per tutta la settimana, come scrive Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola, in attesa della giunta che si svolgerà dopodomani. La decisione è legata ai provvedimenti dei governi nazionale e regionale contro la diffusione del Coronavirus.

Durante il primo lockdown, ad esempio, la sospensione riguardò anche le zone blu a pagamento. Il 22 dicembre scorso, invece, si è deciso di sospendere solamente le telecamere che sorvegliano i cinque varchi della Ztl in città, ma non i parcheggi a pagamento.

Il provvedimento di sospensione era stato programmato fino al giorno della befana. Ma domani non torneranno i divieti che resteranno in vigore almeno fino alla fine della settimana.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE