Chiesa piena a Natale a Castronovo, il parroco: "Felice di vedervi numerosi". Ma allarme per 16 positivi

Chiesa piena a Natale, sedici persone positive al Coronavirus e il rischio che l’assembramento possa avere provocato ulteriori contagi è fortissimo. Succede a Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo dove, come scrive Virgilio Fagone sul Giornale di Sicilia in edicola, il sindaco Vito Sinatra, anch’egli presente alla funzione religiosa, ha chiesto all’Asp l’avvio di una campagna di screening.

I sedici positivi appartengono a due famiglie che collaborano con la parrocchia. "Posso assicurare che in chiesa tutti indossavano la mascherina - afferma il primo cittadino - e che sono state rispettate le distanze di sicurezza. Adesso aspettiamo che si avvii il drive-in per fare gli esami".

Intanto, però, hanno provocato indignazione le parole dette dal parroco Onofrio Scaglione durante la messa: "C’è molta paura in giro, ma di che? - ha detto il prete ai fedeli mostrando felicità nel vedere la chiesa gremita -. Il Coronavirus non si incontra in chiesa, lo potete incontrare al bar, nei negozi. Qua si viene per pregare, mi raccomando: abbiate questa libertà di scegliere il Signore. Non capisco perché la paura di andare in chiesa".

Parole che hanno provocato un moto di rabbia in molti, dopo la diffusione sui social e qualcuno racconta anche di una riunione in sacrestia per lo scambio di auguri davanti a una fetta di panettone.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE