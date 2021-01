Partinico, usano un autocarro per rubare in un cantiere edile e poi lo incendiano

Un autocarro è stato dato alle fiamme a Partinico in via Madonna del Ponte. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Secondo le indagini dei carabinieri il mezzo potrebbe essere stato usato per compiere un furto in un deposito di un cantiere edile nella

zona.

I ladri la scorsa notte avrebbero portato via dal deposito l'autocarro, un bobcat e due motozappe. Alla fine del colpo, forse per cancellare le tracce dei ladri, l’autocarro è stato dato alle fiamme. L’imprenditore si è accorto del furto solo in mattinata e nelle prossime ore formalizzerà la denuncia.

