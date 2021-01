Lutto a Bagheria, morta a 44 anni l'imprenditrice Marilena Chiavetta

Lutto e sconcerto a Bagheria per la morte di Marilena Chiavetta, una donna di soli 44 anni che da tempo lottava contro un brutto male che purtroppo le ha lasciato scampo.

Sposata e madre di due figli, la Chiavetta era un’imprenditrice del settore gastronomico, titolare con il socio e cugino Tony Lo Coco, chef stellato de "I Pupi", della famosa panineria Unetto di Bagheria.

Ovviamente la sua morte ha gettato nella tristezza la comunità della città alle porte di Palermo. L’anno scorso in occasione del pranzo di Natale preparato proprio da Tony Lo Coco (che l'ha ricordata con un post su Facebook), aveva contribuito a cucinare e a servire ai tavoli per i poveri assistiti dalla Caritas cittadina per i quali nutriva un affetto particolare.

Non stupisce quindi che, per sua espressa volontà i fondi per i fiori del funerale saranno devoluti alla maggiore istituzione caritatevole. Le esequie saranno celebrate domani nella chiesa Madrice alle ore 16.

