Palermo, assalto a un furgone di sigarette: caccia a tre rapinatori

In tre stamattina hanno rapinato un autotrasportatore a Palermo, in via Mendola, portando via con un furgone una quindicina di scatole contenenti stecche di sigarette.

Dopo il colpo, avvenuto intorno alle 9.30, non lontano da una tabaccheria, il corriere ha contattato il numero unico d’emergenza chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

Sono arrivati gli agenti della polizia che hanno ascoltato il racconto della vittima e avviato le ricerche in zona. Al vaglio degli investigatori anche le immagini riprese da alcune telecamere installate nella zona.

