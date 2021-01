"Siamo intrappolati, la casa è in fiamme", terrore a Palermo per un incendio a Ballarò nella notte di Capodanno

"Siamo intrappolati nel balcone, la casa è in fiamme". Una chiamata ai vigili del fuoco di Palermo poco prima di mezzanotte quando gli italiani stavano preparando bicchieri e bottiglie per brindare al nuovo anno ha fatto temere il peggio in via Porta di Castro.

Alcuni residenti hanno aiutato chi abitava nella casa ad uscire dall'abitazione ormai totalmente in fiamme e subito dopo i vigili del fuoco hanno spento le fiamme.

Non si sa cosa abbia provocato l'icendio, la famiglia (padre, madre e figlio) che abita nella palazzina, ha prima sentito un forte botto e poi le fiamme che hanno distrutto quasi tutto, anche gli oggetti usati che l'uomo vende al mercato ed erano conservati al piano terra. Purtroppo la famiglia non è riuscita a salvare il cane.

Indagini sono in corso da parte della polizia per capire se si sia trattato di un petardo lanciato all’interno del portone. Nessuno è rimasto ferito ma la famiglia adesso si ritrova senza casa. Ieri sera i tecnici dell’Enel hanno staccato il contatore della palazzina perchè le fiamme hanno bruciato i fili.

