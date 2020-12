Google Car in giro per Palermo, così si aggiornano maps e street view

Google Car in giro per Palermo. Fotografata in piazza Leoni mentre transitava, stava acquisendo immagini sulla città per aggiornare le mappe consultabili su internet. Le Google Car sono diventate famose in tutto il mondo e vanno in giro con una grande sfera sul tetto.

In sostanza le immagini catturare vengono poi elaborate e rese disponibili attraverso il programma Street View, che permette di cercare qualsiasi luogo si voglia con indirizzo e coordinate geografiche. Attraverso le mappe di Google maps, che esistono dal 2007, possiamo individuare le strade e i luoghi che desideriamo.

Basta collegarsi al sito http://www.google.it/help/maps/streetview e scegliere la nazione desiderata e la località. Non è proprio come visitare i luoghi dal vivo, ma aiuta a scoprire o riscoprire posti lontani.

