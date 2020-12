Riflettori sul Ponte Corleone di Palermo, rischio chiusura e caos sulla circonvallazione

La situazione del ponte Corleone è critica e adesso rischia di essere chiuso. Nei giorni scorsi, come riporta Luigi Ansaloni in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola, c’è stato un sopralluogo da parte del Comune, congiunto con Anas e col supporto della polizia municipale, dove è stata effettuata anche un’ispezione visiva col drone. Si attendono i prossimi giorni per capire quale saranno le misure che verranno adottate.

Se si dovesse intervenire, malauguratamente chiudendo, la circonvallazione di Palermo diventerebbe una "trappola per gli automobilisti". In viale Regione Siciliana ci sono già alcuni lavori urgenti di consolidamento della copertura del Canale Mortillaro.

La corsia centrale della strada, all’altezza di via Principe di Paternò in direzione Trapani, è stata chiusa per circa 200 metri e la durata dell’intervento dovrebbe durare ancora 3 settimane. È possibile, però, che si debba intervenire anche nell’altra corsia, in direzione Catania, con un eventuale prolungamento dei lavori, e quindi ancora disagi per gli automobilisti.

