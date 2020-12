Sequestrati 500 prodotti contraffatti in via Ugo La Malfa a Palermo: un arresto

La Guardia di finanza di Palermo ha sequestrato oltre 500 prodotti contraffatti e un'ingente somma di denaro all’interno di un negozio in via Ugo La Malfa gestito da due cittadini cinesi.

Nel corso del controllo presso l’esercizio, i militari hanno notato esposto alla vendita diversi capi di abbigliamento (borse, cinte, cappelli e mascherine in stoffa, per un totale di 536 articoli) recanti note marche, quali “Adidas”, “Gucci” e “Moncler”, che risultavano essere difformi da quelli originali, non riportando nessun ologramma e presentando delle imperfezioni.

I finanzieri hanno proceduto al sequestro dei prodotti e alla segnalazione del responsabile alla Camera di Commercio per l'irrogazione di una sanzione che va da un minimo di 10.500 euro fino a un massimo di oltre 31.500.

Inoltre sono stati trovati, all'interno di una cassaforte, anche un'ingente somma di denaro in contanti pari a 81.372 euro, posta sotto sequestro. Il titolare oltre ad essere stato denunciato per contraffazione e ricettazione, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali per essersi opposto con la forza al sequestro della somma di denaro.

