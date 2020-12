Palermo-Bari, tre tifosi si intrufolano allo stadio Renzo Barbera: scoperti e denunciati

Sono riusciti a entrare all'interno dello stadio "Renzo Barbera" per seguire l'incontro di calcio Palermo-Bari ma sono stati scoperti e denunciati dalla polizia di Stato. I tre tifosi sono entrati nell'impianto sportivo, dove era in corso l'incontro del campionato di serie C, in violazione del divieto di ingresso alle manifestazioni sportive previsto dalle norme anti Covid.

Adesso saranno sanzionati per la violazione accertata. Nonostante le porte chiuse i tre si sono intrufolati allo stadio per seguire i rosanero di mister Boscaglia, impegnati nel match di cartello contro il Bari terminato 1-1 con reti di D'Ursi e Lucca. La loro presenza nell'impianto deserto non è passata inosservata e così sono stati identificati dagli agenti.

